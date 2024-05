Profesionales de la salud recomiendan la vuelta del barbijo en los niños

Llegó el frío intenso a la Ciudad de Salta, esto incrementó la atención en la guardia pediátrica del Hospital Público Materno Infantil y generó preocupación en los profesionales por la posible saturación del sistema y piden la vuelta del barbijo.

La Dra. Silvana Fili habló con FMAries y recomendó que se tenga cuidado con la lactancia materna; tener el régimen de vacunas completo; que si se lleva un cronograma de medicación por tratamiento de patología, no se suspenda; se laven las manos; y uso de barbijos en espacios cerrados.

Ante la preocupación de los padres de si deben enviar o no a sus hijos al colegio, la especialista indicó que “muchas veces por el frío en muchas sociedades, sobre todo las orientales, tienen por costumbre usar el barbijo y si bien no es obligatorio, es una medida que podría colaborar, no es una mala medida, sería algo recomendable sobre todo en los ambientes cerrados”.

Toda esta situación se da a partir de lo que informaron desde el Hospital, el fin de semana recibieron a 761 pacientes de los cuales 35 fueron hospitalizados. Además, se registraron 259 patologías respiratorios.