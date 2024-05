Femicidio de Celeste Miranda: Sin ADN, condenaron a Martínez y piden su libertad

En Julio de 2019 Celeste Miranda fue hallada sin vida a orillas de ruta 34, Embarcación. La jovencita llevaba 24 horas de desaparecida cuando su cuerpo fue encontrado y luego reconocido por familiares.

El hecho llegó a juicio con tres imputados en Noviembre del 2021, entre ellos Carlos Ezequiel Martínez, acusados de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género pero finalmente fue condenado a prisión perpetua solamente Martínez como autor del delito de femicidio, los otros dos acusados fueron absueltos.

A mas de 2 años de la condena para Carlos Ezequiel Martínez, su familia y el abogado defensor salieron a las calles de Embarcación pidiendo su libertad.

Cristian Villagrán, abogado, explicó que "la prueba determinante es el ADN y la prueba no lo pone en el lugar del hecho. "Apelé, fuimos a casación, por qué lo condenan a Ezequiel, por las testimoniales. Inclusive una de las testimoniales, una de las señoritas dice que pasó la noche del sábado con Carlos Ezequiel Martínez!".

El letrado insistió en que el ADN que la víctima tenía bajo sus uñas no era de ninguno de los tres imputados en ese momento. "El ADN te saca del lugar del hecho. Ella se defendió, nunca se investigó un cuarto involucrado. Se desvió la investigación y vuelvo a repetir el ADN no era de ninguno de los tres, y el ADN es determinante, ella peleó con el agresor. Se tomaron las pruebas y dieron negativas, el juez me dijo 'tenía las manos lastimadas' Ezequiel era mecánico, tenía las manos lastimadas, porque tenía olor a nafta lo van a condenar".

Su madre, totalmente conmovida clamó por Multivisión "Que se haga justicia y que busquen al verdadero asesino. Mi hijo no es ningún asesino Él no tenía ningún problema en la policía. Se iba a Rosario de Lerma en moto a trabajar, hacía una semana que había vuelto y lo culparon por la muerte de la chica. Es inocente".