Denunciado falsamente por abuso: "Pasé un proceso difícil y doloroso, es algo que trastorna tu vida"

En 2024 un profesor de la UNSa, sede Tartagal, de la carrera Licenciado en Enfermería fue condenado por abuso sexual en reiteradas ocasiones sobre un alumno que lo había denunciado incluso mediaticamente.

Tras ser condenado, el joven de 32 años estuvo detenido y recientemente fue absuelto, por lo que decidió salir a los medios para contar lo que vivió él y su familia.

"Soy licenciado en Enfermería, ingresé a la Universidad Nacional de Salta en 2017, en Salta Capital y en 2018 ingresé acá Sede Tartagal y Santa Victoria Este en la carrera de Enfermería y en 2023 un estudiante, en ese momento era estudiante, me hizo una denuncia por acoso y después por abuso sexual, por lo cual en enero 2024 fui privado de mi libertad".

Conomovido por lo que le tocó vivir contó como vivió el hecho de estar privado de su libertad "Pasé un proceso muy difícil y doloroso la verdad, porque ser privado de tu libertad es algo que trastorna tu vida y tu bien estar, sobre todo la salud mental".

Recordó ante los micrófonos, que el estudiante denunció en ese momento denunció que "Yo lo abusé sexualmente y que le amenacé con su carrera, con su rendimiento académico" publicó Con Criterio Salta.

El deseo es irnos de Tartagal porque ahora nos provoca angustia y dolor

Finalmente y tras varios días de Audiencia oral, el docente fue absuelto "hoy salió la sentencia y me absuelven de todos los cargos de los que estoy acusado. No he definido que vamos a hacer con mi familia pero el deseo principal es sinceramente irnos de Tartagal porque ahora es un lugar que nos provoca mucha angustia y dolor".

Dolído pero con el firme propósito de seguir, el profesional contó que antes de partir de Salta hacia Tartagal en 2018 fue advertido por una profesora sobre la situación en Tartagal " Me dijo es un 'nido de víboras' no le hizo caso y me vine y mire todas las desgracias que pasó mi familia, mi hermana abandonó su carrera, vendimos bienes de las casas, cosas de nosotros, herramientas de albañilería de mi papá, muchas cosas vendimos para sostener todas esta situación y actualmente vivo en estado de indigencia porque no percibo nada, vamos a tratar de reconstruir y voy a seguir en terapia para seguir avanzando".