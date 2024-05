Brote de gripe e influenza, ¿vuelven los barbijos y alcohol en gel? Conocé los precios

Luego de haber vivido dos años con el uso obligatorio de barbijos, sanitizantes y alcohol en gel, un brote de gripe y de influenza llevó a muchos centros médicos e incluso hospitales, centros de salud e instituciones educativas, a recomendar el uso de barbijo en caso de estar cursando alguna enfermedad respiratoria.

InformateSalta visitó farmacia Sudamericana y dialogó con la farmacéutica Rosa Fresno para conocer precios y si la gente está comprando "Los barbijos de triple capa están entre los $1100. El alcohol va desde los $130 a los $1000 aproximadamente".

Fresno recomendó que quien debe utilizar debe ser quien está enfermo "Hay un brote de gripe pero lo ideal sería que use el que está enfermo, tanto adulto como niño, ya no el que está sano, pero al no usarlo el que está enfermo sería conveniente".

Aseguró que cuando vuelven a clases a muchas familias les quedó el hábito, post pandemia, de llevar siempre alcohol en Gel.