Piden ayuda para una familia que no tiene para comer: "Algunas veces les doy mate cocido"

Milagros y su familia la están pasando mal como quizás muchos hogares argentinos, donde el dinero no alcanza más aún siendo trabajador independiente. Alquiler, comida, vestimenta, impuestos y servicios son parte de la larga lista que un hogar necesita para subsistir diariamente en un contexto económico difícil.

La joven mamá de tres pequeños, nos cuenta que su marido hace changas y a veces comen pero otras tantas no. "Hoy día no tenemos para comer, anoche mi marido trajo pero para hoy no tenemos, mañana menos. Estoy viendo si me pueden ayudar, mis hijos tienen 6, 10 y 11 años".

Los pequeños van a la escuela Mariano Moreno en B° El Tribuno, y la familia alquila un domicilio en el barrio y cada vez se le hace más difícil pagar. "Estoy pagando 250 mil y debo tres boletas de luz, no tengo para pagar. Mi marido hace changa pero no nos alcanza. Si no pagamos el alquiler no tenemos donde estar".

La mujer totalmente angustiada, relató que la situación se fue complicando más, ya que su marido de oficio albañil dejó de tener obras para hacer y comer a diario. Es un desafío que no se cumple siempre, tal es así que Milagros está anémica y muchas veces renuncia a su alimentación para proveérsela a su tres hijos.

"Venía de la escuela y me bajó la presión, me descompuse. Me pusieron suero y estoy anémica. Alguna veces les doy mate cocido, pan con queso, con pan que me fían en la panadería. Nadie lo llama para trabajar, estamos más para abajo", cerró por Multivisión.

Si tienen para ayudar a esta familia pueden contactarse con ellos al 3872174507. Necesitan de todo, cocina, calefón (el cual se incendió) alimentos, vestimenta de abrigo, calzados, además de ropa de cama y un trabajo para su esposo y así poder salir adelante. Para quienes quieran llegarse hasta el domicilio se encuentra en calle La Gaceta 2297, donde también esta vendiendo una rifa.

Alias: milagrosdaverio /Jaquelín Milagros Daverio