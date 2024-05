Otro aumento: Senadores nacionales pasarán a cobrar $8 millones por mes

Mientras se discute la Ley Bases y el paquete impositivo, los senadores de la Nación vuelven a ser noticia porque a partir del mes que viene sus sueldos volverán a incrementarse.

Luego del escándalo, con las diferencias de opiniones entre Javier Milei y Victoria Villarruel y el acuerdo de todas las fuerzas polìticas que elevó la dieta de los legisladores de la Cámara Alta, en mayo tendrán un aumento como consecuencia de la paritaria de los trabajadores del Congreso Nacional.

En ese aspecto, los trabajadores del Palacio Legislativo ahora tendrán un incremento en mayo de 9% - 2% retroactivo a abril y 7% de mayo- y como la dieta de los legisladores quedó enganchada a la paritaria, la de ellos también ajustará ese porcentaje.

A partir de esto es que los sueldos de los 72 senadores que conforman la Cámara Alta pasará de $7 millones bruto a $8 millones, a partir del mes que viene. En mano, durante el último mes cobraron $ 4,5 millones y ahora superarán los 5 millones de pesos.

El texto que se refiere a las dietas que acordaron los bloques con Villarruel señala que pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.

Por Salta, los beneficiados serán el ex gobernador Juan Carlos Romero; el ex intendente de Tartagal, Sergio "Oso" Leavy y la ex Ministra de Trabajo, Nora Giménez.