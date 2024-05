Incidentes en la comisaría de Tartagal: "Hay muchos golpeados”

Un nuevo hecho de violencia se desató en la Comisaría 3ra, ex 42 de Tartagal en la jornada del miércoles.

Según trascendió, un interno se habría rociado alcohol para luego intentar prenderse fuego. Al ser día de visitas, familiares que se encontraban en las afueras de la comisaría se mostraron inquietos al no permitírseles el ingreso a la dependencia.

Desde el exterior estos familiares se aproximaban por un portón y gritaban el nombre de los detenidos, intentando saber en que situación se encontraban, ninguno obtuvo respuestas desde adentro.

Una madre comentó la situación. "Vine a la visita de mi hijo porque está detenido, llegué ayer y me encuentro con este tema. No sé que es lo que está pasando pero yo vine a la visita. Le estaba gritando para saber si está bien y no me sabe responder ni las autoridades tampoco. Ellos tienen visitas los miércoles y los domingos".

Por último la mujer agregó por Mosconi TV Color: "Hay muchos golpeados y llevaron al hospital muchos heridos".

Aún no se conoce oficialmente lo sucedido o si realmente hubo heridos.