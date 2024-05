"Nora Cortiñas ha sido una guía para nosotros, es una gran pérdida"

El día jueves se conoció el fallecimiento de la co-fundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Morales de Cortiñas a los 94 años de edad. Cortiñas nació el 22 de marzo de 1930 y era psicóloga. Su hijo mayor, Carlos Gustavo, que era estudiante de Ciencias Económicas e integrante de la Juventud Peronista, fue secuestrado durante la última dictadura militar el 15 de abril de 1977.

InformateSalta dialogó con Nenina Lescano, referente salteña quien se mostró conmovida por la partida de Cortiñas. "Es una gran pérdida no solo en los Derechos Humanos sino una gran pérdida en todos los aspectos, más en este momento tan difícil que esta viviendo nuestro país, que uno necesita tanto estos referentes".

Afligida, Nenina, recordó que desde que terminó el proceso militar se formó una estructura muy importante para planificar y reformular muchos aspectos. "Costó mucho desde el Juicio a las Juntas y hasta la lucha por los Juicios de terrorismo de Estado, las distintas leyes de obediencia de vida y punto final que no nos permitieron denunciar, más los temores de no poder decir lo que había pasado, todo estas situaciones se fueron superando gracias a esta dirigencia en Derechos Humanos, no sabíamos que hacer, nuestro código no aceptaba la desaparición de persona".

"Todos estos referentes, entre los que estaba Cortiñas, fueron nuestro referentes para los que estábamos en el Interior. Las Organizaciones con más fuerza las tenían en Buenos Aires. Nos daban información, criterio jurídico de como enfrentar las cosas, cómo hacer, no ha sido nada fácil", expresó.

Una luchadora que no se equivocaba. "Norita siendo una mujer sencilla y con un lenguaje accesible para todo el mundo, fue una gran luchadora en todas las batallas, incluso aquellas situaciones que se presentaban como muy complicadas, salía con su voz, palabra sencillas no dejaba pasar ni una ni a la dirigencia política ni a nadie, estuvo en todas la batallas, acompañando da toda la gente y cuando teníamos dudas, ella era la referente, tenía esa visión que no se equivocaba"

El Estado está bajando los brazos en esta lucha. "Seguimos en la militancia, muchas compañeras y compañeros nos van dejando, mucha gente mayor, hay reemplazo, hijos y nietos, pero socialmente, como política de Estado, evidentemente estos 40 años de democracia se fue dejando muchos elementos de memoria sino sería el Estado el que estaría en mejores condiciones con su clase política para defender los intereses del pueblo y no bajar los brazos como esta ocurriendo ahora".

Una Ley de destrucción

Nenina Lezcano opinó que el gobierno Nacional nos está haciendo retroceder a la época de conquista. "Lo que está pasando con este gobierno es insólito. Toca todos los aspectos que hace a la construcción de nuestro país,lamentablemente es ley de destrucción que está haciendo este gobierno, este presidente con todo su equipo, la vicepresidenta que estuvo aquí reivindicando el terrorismo de Estado y la forma que están tratando de destruir todo lo que signifique memoria pero además una destrucción de todos los trabajadores, no es solamente retroceder a lo que fue el terrorismo es retroceder a la conquista a la colonia, no vamos a poder recuperar lo que era nuestro país".

Por último, alertó que se está atentando contra la Soberanía. "A este hombre no le interesa nada, yo no me explico como la gente puede ser tan indiferente a lo que está pasando. Los medios de comunicación son muy importantes en esta etapa. Las nuevas generaciones no saben porque no hubo una política o un Estado que reafirme lo que significó el terrorismo de Estado, falló la política de Estado, no es solamente los familiares y las organizaciones las que tenemos que consolidar, el "Nunca Más" no tendría que ser una palabra que uno repite sin saber que sentido tienen y recuperar la palabra Libertad".