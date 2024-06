Entró al baño y su nena de 3 años desapareció: la encontraron en una playa de camiones

El día domingo una madre vivió momentos de angustia y desesperación cuando advirtió que su hija de tan solo 3 años no estaba dentro de la vivienda.

La mujer contó que había ingresado al baño en su domicilio, la pequeña estaba en la vivienda con ella y que cuando salió no la podía encontrar. Su búsqueda se extendió afuera de la vivienda, sin poder dar con la pequeña.

Alertada la policía se inició una búsqueda que concluyó con la localización de la menor en la playa de camiones de transferencia de la ciudad. Estaba sola y muy asustada.

¡No sabía que hacer!

"¡Mi hija no aparecía!", exclamó la madre de la menor, al relatar el angustiante momento en que descubrió la ausencia de su pequeña. "Entré al baño y cuando salí, ella ya no estaba. La busqué por toda la casa y en el patio, pero no la encontraba. ¡No sabía qué hacer!".

Desesperada, recorrió la zona y, tras varios minutos de búsqueda, encontró a la niña en la playa de transferencia, ubicada a pocas cuadras del hogar familiar. "La encontraron sola, en medio de los camiones", relató un testigo a los colegas de HolaSalta Noticias. "Afortunadamente, estaba bien, pero muy asustada, la Policía se sorprendió al verla solita, rápido una femenina la empezó a contener".

La menor fue asistida en un centro de salud, donde se confirmó que no presentaba lesiones físicas. Luego, fue entregada a su madre, quien la abrazó con lágrimas de alivio.