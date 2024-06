Barrio El Huaico: Fue a visitar a su amiga y estaba sin vida

La tranquilidad del Barrio El Huaico, en la zona norte de la capital salteña, se vio perturbada el pasado domingo por la noche con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en uno de los departamentos. La noticia difundida por HolaSalta causó gran conmoción entre los vecinos y desencadenó una intensa investigación por parte de las autoridades locales.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por una amiga que la visitó el domingo alrededor de las 22:00. La visita, según testimonios, fue motiva a que la mujer no respondía los mensajes.

Cuando llegó al departamento la mujer llamó a la puerta pero debido a que no obtuvo respuesta decidió mirar por la ventana donde vio a su amiga tendida en el suelo. Impactada por el macabro descubrimiento no dudó en llamar al 911 quienes al abrir la puerta descubrieron que no prestaba signos vitales.

La Unidad Fiscal de Femicidios, a cargo de la Dra. Mónica Poma, ordenó una rigurosa pericia por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el médico legal. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, personal de la Policía de Salta, peritos de Criminalística y del CIF trabajaron en el lugar recolectando pruebas y tomando declaraciones a amigos y vecinos.

Según trascendió, la mujer habría fallecido de causas naturales.