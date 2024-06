La Corte ordenó al "Rey del Tabaco" que empiece a pagar impuestos

La Corte Suprema volvió a fallar contra Tabacalera Sarandí y la empresa de Pablo Otero, conocido como el Rey del Tabaco, ahora sí deberá empezar a pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos que durante años se negó a abonar.

La decisión de la Corte, que ordenó que empiece a pagar los gravámenes, da de baja un artilugio legal que le permitía a Otero seguir sin ponerse al día a pesar de que hace 15 días el tribunal le había revocado dos cautelares. Lo que anuló la Corte es un falló de ejecución adelantada que le permitía evitar el pago del tributo. Esto es porque el código procesal civil dispone que, habiendo dos sentencias favorables, puede ejecutarse esa decisión. Y Otero tenía dos fallos favorables en primera y segunda instancia a su favor.

La decisión de la Corte obliga a Otero a pagar de ahora en adelante, pero en principio no habilita a que se ejecute la deuda anterior. Clarín contó este jueves que el Rey del Tabaco acumuló en cinco años una deuda con el organismo de US$ 1.060 millones entre 2018 y 2023. Para que ese montó (que podría ser mayor porque quedan años por fiscalizar) se ejecute debería fallar la Corte sobre la cuestión de fondo, si el impuesto mínimo al tabaco es constitucional o no.

La decisión de la Corte se tomó tras una presentación de la AFIP que había solicitado que se deje sin efecto la sentencia del 14 de marzo de 2024 dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que le permitía llevar la ejecución adelantada a Tabacalera Sarandí. En los hechos habilitaba a la empresa a seguir sin pagar.