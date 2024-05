Capítulo Tabacalero: “Viene a solucionar una evasión fiscal que perjudica a Salta”

En medio del debate por la Ley de Bases en el Congreso, el representante de la Cámara del Tabaco de la Provincia, Lucio Paz Posse, mantuvo una extensa charla con CNN Salta -94.7 MHZ- donde ahondó en lo imperioso que el Capítulo del Tabaco tenga la aprobación del Senado, tratando de sanear los incumplimientos de una ley que se incumple por los ‘artilugios jurídicos’-

“Hay muchos intereses en juego”, sentenció al recordar todos los pormenores detrás del debate, como ser la ley tabacalera que no se cumple, los porcentajes de aporte que también se infringen, de las cautelares a favor de ciertas empresas que llevaron a precios distorsionados, entre otras aristas.

“Hay una evasión fiscal enorme y no hay control, si mirás la interanual no llegás a los 600 millones de dólares en el ingreso del Estado Nacional” de lo que se debería por los impuestos, lo cual “perjudica al productor y es menos ingreso para Salta… es un tema controvertido, hay mucho lobby, muchos intereses, por eso en el 2° proyecto no se lo envió al Congreso” al capítulo.

Sobre el debate dentro del Senado Nacional del capítulo, Paz Posse subrayó que “este proyecto viene a solucionar una situación de irregularidad y evasión fiscal que genera un perjuicio enorme a Argentina y a Salta, porque estos impuestos internos son coparticipables”. No obstante recalcó en que el planteo es que el Senado lo apruebe sin modificaciones pues, de modificarlo, deberá volver a Diputados donde “un diputado de Jujuy manifestó sobres, hay un sistema de muchos intereses para que no se apruebe”.

Por último reiteró que “este Capítulo del Tabaco viene a solucionar una situación actual, ¿qué sería lo ideal? Que se cumpla la ley vigente, ¿se cumple? No, por esos artilugios jurídicos para no pagar impuestos y generar un desequilibrio”, concluyó.

“Aquí hay un sistema con una ley que lamentablemente no se cumple, hay un sistema que está corrupto al no haber un control fiscal y con jueces otorgando cautelares”