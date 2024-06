Sentencia por los 43 Gendarmes: "Queremos cadena perpetua", piden los familiares

Después de tantos años de espera, hoy familiares conocerán la sentencia de los 4 imputados por la muerte de 43 gendarmes en 2015 en Rosario de la Frontera cuando se dirigían a Jujuy.

En las puertas de tribunales las familias aguardan con mucha incertidumbre la sentencia y se expresaron al respecto de lo que esperan.

Betty, uno de los familiares dijo "Es un día importante, esperamos una sentencia ejemplar que la Justicia y este tribunal marquen un antes y un después, dejen un precedente con una Pena ejemplar por la muerte de los 43 hijos, 43 homicidios premeditados".

Aseguró "Llegamos con mucha incertidumbre porque quisiera creer que vamos a lograr lo que hemos pedido, cadena perpetua, pero bueno no creemos que sea así, queremos que se arrime lo más posible a la pena mínima de 10 al menos porque no es una vida fueron 43 vidas, entonces me parece que menos de eso es insultante a la familia, nosotros hace 8 años que venimos clamando llegar a esto y que se les de menos a ello sería una burla a la memoria de ellos y un flagelo para nosotros".

Otras de las mamás, conmovida, se expresó al respecto mientras esperaban en las afuera del Tribunal "Ocho años con mucho dolor y con incertidumbre como dijo Betty, esperando que la Justicia responda, porque ese es el trabajo que tienen que darle a la sociedad, darnos paz, darles paz a ellos y tenemos que creer, de todas formas nos queda la Justicia Divina, porque siempre la sentencia va ser poco, no nos van a devolver la vida, la paz, sigue habiendo personas que siguen haciendo lo mismo en la gendarmería, no les importa nada. Es una falta de respeto, confió y no nos queda otra que esperar" concluyó por Multivisión.