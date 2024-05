Juicio por los 43 Gendarmes: "Yo no recibí nada de nada, más que su celular sin chip"

Otro de los relatos que se hizo sentir durante las jornadas de audiencia debate contra los 4 acusados, los comandantes Juan Carlos Germán, Juan Carlos Bordón, Elio Rafael Méndez y Ramón Antonio Maidana, fue el de la viuda del cabo primero, Oscar Manrique, chofer del colectivo siniestrado, Dalma Nerea Páez quien aseguró que no tuvo asistencia de Gendarmería.

"Uno, a manotazos de ahogado, (tuvo que) llamar a familiares que estaban tan lejos para recibir una ayuda", declaró vía Zoom desde San Juan.

Añadió que no le entregaron las pertenencias de su marido. "Yo no recibí nada de nada, más que su celular sin chip ¿y quién explica eso? ¿Por qué los celulares, si estaban en perfectas condiciones, no tenían el chip ni la memoria? ¿Con qué derecho se atreven a tocar cosas que no les corresponden?", cuestionó.

También relató que en el Móvil 5 le dijeron que debía "dejar lo de gala, si no iba a ser descontado". "¿Descontado de dónde si no sabíamos dónde estábamos parados, qué íbamos a recibir y qué no (...)? ¿Pagar algo cuando nos habían quitado una vida?". "¿Quién es responsable de todo eso? Tiene que haber alguien que delega esas cosas tan inhumanas", reclamó Páez publicó Salta12.

Teniendo en cuenta que su marido, el cabo Páez fue quien guiaba el colectivo siniestrado, defendió su actuación. "No voy a permitir que lo acusen (de tener) alguna culpa, o de que estaba excedido de velocidad el colectivo, porque sé la responsabilidad con que hacía su trabajo", sostuvo en razón de las afirmaciones de las defensas.