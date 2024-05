Tragedia de los Gendarmes: "Nuestra vida quedó rota y una simple condena no mitiga el dolor"

El 14 de diciembre de 2015 en la ruta 34, a la altura del kilómetro 956, sobre el puente del arroyo Balboa, en la localidad de Rosario de la Frontera, a unos 180 kilómetros al sur de la capital salteña un colectivo Mercedes Benz, de Gendarmería Nacional y con 50 gendarmes a bordo fueron protagonistas de un sinisetro vial.

El micro era conducido por el sargento primero Orlando Díaz, mientras el cabo primero Oscar Manrique iba en calidad de acompañante. Los dos suboficiales transportaban a 50 gendarmes pertenecientes al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero.

El colectivo era parte de un convoy de tres unidades que se dirigían a la provincia de Jujuy, donde debían cumplir tareas de apoyo por un conflicto de orden social, según lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según se describió, alrededor de las 2.00 de la madrugada, cuando el micro conducido por el sargento Díaz ingresó al puente, el neumático delantero del lado derecho reventó y ello provocó que el chofer perdiera el control, para luego impactar contra la rampa y precipitarse al fondo del arroyo Balboa.

Como consecuencia de semejante impacto, 43 gendarmes perdieron la vida, lo que -según se indicó- marcó la peor tragedia de esa fuerza en cumplimiento del deber.

Tras idas y vueltas desde hace algunas semanas se lleva adelante el juicio en contra el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada (fallecido); el comandante Juan Carlos Germán, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando

Exequiel Ahumada, hermano de Levi Ahumada, uno de los 43 gendarmes fallecidos habló en la jornada de este viernes, luego de que las partes alegaran.

El joven totalmente conmovido contó la dolorosa situación. "Esperamos que el Tribunal nos escuche, que escuchen a las familias, que se adentren en el sufrimiento que todos pasámos. Porque no únicamente uno perdió un hermano sino que perdió toda la vida, nuestra vida quedó rota para siempre y eso una simple condena no nos mitiga el dolor".

Una condena ejemplificadora para todas las fuerzas

Entre lágrimas, Exequiel explicó la situación. "La verdad que es fuerte todo esto, es muy fuerte. Lo único que queremos es que nos entiendan y que sepan que no fue un simple accidente, porque si uno tiene conocimiento de cómo estaban los colectivos y demás, no pueden decir que fue un accidente si estaban al tanto de lo que sucedía, entonces queremos que la sentencia sea fuerte, que sea ejemplificadora para todas las fuerzas de la Nación, a lo largo y a lo ancho. Tiene que marcar un antes y después, para que otra persona no vuelva a padecer lo mismo".

Veredicto

Consultado por la fecha del veredicto contó a Multivisión: "Antes de ingresar a tribunales , tuvimos una conversación con nuestros abogados, estiman que no se va dilatar mucho más la fecha de la sentencia pero aún no esta la fecha".

"Esperamos que hubiese mucho más imputados en la causa porque esto no se únicamente de dos o tres. sino que es toda una cadena de mando que faltó a su deber".

No cambió nada y los trasladan como vacas

Consultado sobre si cambió algo post tragedia, aseguró que no. "Estamos al tanto, ya sea por conocidos de mi hermano y contacto por gendarmes de todo el país. No cambió nada, fueron un numero, la situación sigue siendo pésima y lo trasladan en cualquier cosa como si fuesen vacas. Es deplorable como esta la institución de gendarmería".