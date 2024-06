El funcionario que robó a la Municipalidad declarará ante la justicia

Esta mañana se llevó a cabo la imputación formal a Emilio Fayón por el delito de malversación de caudales públicos, más conocido como peculado. El delito está enmarcado en el artículo 261 del Código Penal Argentino y prevé penas de hasta 10 años de prisión efectiva.

Luis Emilio Fayón Medina, ex funcionario municipal y primo de la ex intendenta Bettina Romero, fue formalmente imputado esta mañana, optó por no declarar.

Según pudo saber InformateSalta, el expresidente de Panadería Social, prestará declaración de su versión de los hechos por escrito ante la justicia. Junto a sus abogados están elaborando el documento que será entregado ante el juez.

Fayón fue imputado junto a su amigo, Andrés Nux, el cual fue integrante de la planta municipal hasta fin del 2023, como partícipe necesario del mismo delito.