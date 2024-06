Juan Carlos Romero a favor de la Ley Bases: "Es el camino correcto"

El senador salteño, Juan Carlos Romero tomó la palabra en medio del debate por la Ley Bases en el Congreso de la Nación. El ex gobernador dejó en claro su apoyo al proyecto del gobierno y apuntó algunas cuestiones para que sus colegas lo tengan en cuenta.

"La idea sería terminar con la menor tensión posible el tratamiento, nos pasamos todo el día haciendo referencias, hablando de traidores y dando nombres", comenzó diciendo al inicio de su alocución y en el mismo tono agregó; "La oposición tantos años a imponer el número y no dialogar nada, que no esta acostumbrada".

"Ojalá algún día podamos con la oposición recibir aportes y compartir algunas visiones a pesar de que a veces parece que estamos en las antípodas. El gobierno fue, ya se dijo 10 veces acá, votado por un numero interesante y esta buscando tener leyes porque también nosotros ya voy a explicar en mi exposición porque es importante".

"Se critican estos meses de gobierno como si viniéramos de un paraíso que termino el 10 de diciembre, un paraíso de 20 años tremendo en el que gobernaron 16 y sabotearon 4. Seamos responsables, no como los amigos de ustedes de la izquierda. Ustedes creen que si no estaba la policía ahí estaríamos sentados acá o estarían los piqueteros. No fue por deporte", continuó.

Romero aprovechó la oportunidad para hacer un guiño al tan discutido federalismo, "hemos vivido muchos años de relato, un relato que se repite, pensar que se puede vivir sin pagar energía o pagar el transporte. Hoy son las provincias del interior las que perdieron los subsidios, pero al AMBA curiosamente se lo mantiene el gobierno yo espero que también se lo supriman".

Además, utilizó el espacio para hablar de la deuda: "En 2006 perdimos el superávit energético, para pasar a tener que comprar combustibles y petróleo. Acá se desgarran las vestiduras por el crédito al FMI que es casi lo mismo que lo que perdimos por importar energías, además se desgarran las vestiduras por el crédito del FMI que es casi el 10% de la deuda argentina y acá se culpa a los acreedores de la deuda nuestra y ¿Qué curioso no? Eso nos llenaron la cabeza de chicos que la culpa la tenía algún financista internacional".

"La deuda no es otra cosa que el déficit fiscal acumulado, no es otra cosa, es como si en mi casa me faltaran 1 millón de pesos por mes y a fin de año me van a faltar 12 millones, es así tan simple. Acá se cree que el Estado Presente todo lo puede y este relato que termino con más del 41% de pobres en diciembre que creyó que íbamos a acabar con la pobreza con planes, se perdió la cultura del trabajo, se perdió la calidad educativa".

"La gente que voto en contra del relato también está enojada con los políticos y no solo porque Milei los vaya a inducir, él solo aprovecha las circunstancias de que la gente está enojada para echar leña al fuego pero eso no me molesta a mí, eso no me preocupa yo tengo claridad de conciencia de que si hacemos las cosas bien vamos a sacar las cosas adelante pero reconozcamos que en 40 años de democracia tenemos más pobres que hace 40 años, tenemos años de bajo crecimiento que hubo corrupción, que hubieron medidas populistas, que hubieron fracasos", continuó el senador.

Por último apuntó que, "felizmente a nadie se le ocurrió tocar el tema del tabaco que tan bien vino desde Diputados donde se termina con las desigualdades para que todos paguen".

"El rumbo económico, el camino, es el correcto porque es diferente a lo que teníamos. El gobierno necesita esta ley, el mercado necesita esta ley. Es cierto que con el RIGI puede haber abusos, es cierto y ahí estaremos para controlar a los vivillos. Después de 20 años de probar un modelo, confió en que este tiene y puede andar mejor. Nos gustaría de la oposición que no solamente aporten en el discurso sino que aporten cuando haya que aprobar leyes y de esa manera vamos a ir cambiando el camino de beligerancia que se instauró este último tiempo".