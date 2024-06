RIGI: Castillo pidió no cambiarle las reglas de juego a la minería

El presidente de REMSA, Alberto Castillo, en Sin Vueltas, se refirió a la seguridad jurídica que brinda Salta en materia de minería y pidió no cambiar las reglas de juego a los empresarios.

Esta semana se espera que se trate la Ley Bases y el Pacto Fiscal en la Cámara de Senadores de la Nación. Allí los senadores analizaran cambios en el Régimen a las Grandes Inversiones que se venia viendo con buenos ojos en la minería, pero una reforma encendió las alertas.

Se trata de un aumento en las regalías mineras que pasa del 3,5 al 5%. Tanto la Cámara Argentina de Minería como la Cámara de Minería de Salta alertaron sobre este tema.

Castillo aseguró que “últimamente comenzó a hacer ruidos algunos agregados que le han dado el RIGI”. En este sentido señaló que se haya encubierto en una ley una reforma constitucional debido a que la adhesión no debe pasar por las legislaturas provinciales sino que es automática. “Estamos hablando prácticamente que una reforma constitucional, porque cualquier normativa local que se le imponga es de nulidad absoluta”.

Además, alertó que se quiere elevar el piso la regalía minera al 5%. En este punto, alertó que se pone en juego la seguridad jurídica porque se cambian las reglas de juego para los inversores que están trabajando en muchas provincias.

“Todo este tipo de medidas no ayudan a que las empresas mineras, que son inversiones a 15 o 20 años. Invierten, apuestan en la provincia, confíen en la minería y después les cambian las reglas de juego” cuestionó el presidente de REMSA en relación al debate de la Ley Bases.

Castillo consideró que estas situaciones se dan porque “el Poder Ejecutivo Nacional no entiende, no estudia, no se reúnen con el sector minero, con las cámaras, con sector de proveedores, con todo lo que está generando la minería en la provincia en la región y en el país”. Aseguró que si queremos ser potencia y ponernos en las mismas condiciones con países de trayectoria minera, no se deben cambiar las condiciones de inversiones.

Días atrás se dio a conocer que la provincia está trabajando en obras en conjunto con REMSA, una de ellas es una imponente obra que se lleva a cabo en Campo Quijano. Se trata de un bypass que cuenta 100% con fondos mineros. Castillo aseguró que los trabajos en Campo Quijano harán que en un futuro ese tramo se convierta en un corredor bioceánico.

“Va a ser el principal corredor bioceánico por las condiciones incluso geográfica, por las rutas que se están construyendo a nivel provincial, por los nodos logísticos y por los por el proyecto energético” argumentó Castillo sobre este tramo. Según las estimaciones se prevé que por la zona circulen más de 700 camiones por día.

Esta obra beneficiará al Valle de Lerma, puntualizó, ya que apunta a un cambio en el mapa político, económico y sociales en las ciudades de Cerrillos, Rosario de Lerma La Merced y Campo Quijano. “Se está construyendo entre REMSA y Vialidad Provincia, en esta ecuación que es muy económica porque se ahorra los gastos o la ganancia que si se hiciese con cualquier empresa o empresa privada constructora, este ahorro es del 40 o 50%”.

Castillo adelantó que esta obra estará terminada en un año o año y medio. “Esta autopista va a estar lista, terminada y pavimentada. Realmente va a ser una obra emblemática 100% financiado por el sector minero con fondo de la minería” expresó.