¿Y la regularización? Malestar al prorrogarse la intervención del PRO en Salta

Días atrás se conoció la novedad que el ex presidente Mauricio Macri dispuso prorrogar la intervención del PRO Salta designando como nuevo interventor al Lic. Leonardo Aguilar, referente del departamento La Caldera.

Al respecto de esta noticia InformateSalta estuvo dialogando con José Guaffin, diputado provincial por el PRO quien dijo sorprenderse que no se haya llamado a una regularización del partido, temiéndose que esto se extienda hasta la contienda electoral del año entrante.

“Nos enteramos sorpresivamente de la resolución de Aguilar como interventor, que es por seis meses, pudiendo prorrogarse por seis meses más”, comentó primeramente agregando que, en lo personal, “yo hubiera querido que pongan al menos en la resolución la obligación de establecer en esos meses un calendario para que se regularice el partido, eso no está y cuando se mira al panorama, parece que la intervención sería hasta los tiempos electorales” del 2025.

Tras sincerar su parecer, Gauffin dijo que muchos dirigentes esperan la regularización del partido, aunque parece no haber una decisión política del Comité Nacional de hacerlo y, si bien se puede pedir, la voluntad de regulariza el espacio no estaría en los planes, “sino lo habrían puesto en el decreto”, objetó.

Dicho esto el legislador señaló que las intervenciones al momento eran por seis meses y para regularizar administrativamente al partido pero “hasta aquí no pasó esto”. También indicó que Aguilar “es un dirigente ligado estrechamente a Inés Liendo; a mí no me consultaron ni a otros dirigentes qué pensábamos de esta situación”, se lamentó para finalizar.

“Lo ideal sería que lleguemos regularizados a las elecciones, sino vamos a ir como un espacio intervenido y ya sabemos que eso genera mucha indiscrecionalidad”