Flavia Royón: "Los proyectos de GNL, cobre e hidrógeno no son viables sin un RIGI"

La ex secretaria de Energía y de Minería de la Nación, Flavia Royón, respaldó el régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se debate en el Congreso, pero remarcó la importancia de desarrollar las cadenas de proveedores locales en las industrias energética y minera.

“Una cosa es la industria extractiva y otra es la horizontalidad que plantea el RIGI, que es donde hay conflictos. Cuando uno piensa en un régimen de grandes inversiones tiene que tener claro qué hay que incentivar y por qué”, aseguró Royón durante su participación en Expo EFI 2024, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural en Palermo. “Los proyectos de GNL, cobre e hidrógeno no son viables sin un RIGI”, sentenció la ex funcionaria, hoy abocada a la consultoría privada.

"El RIGI no es perfecto, pero es de rescatar que sea el (Poder) Ejecutivo el que envíe un proyecto de ley para promover sectores como GNL, el hidrógeno, resignando ingresos fiscales", sostuvo Royón.

En ese marco, la ex secretaria de ambas carteras ministeriales dijo que el RIGI "puede ser complementario a la Ley de Inversiones Mineras" y se quejó que la "Argentina no ha respetado esta ley anteriormente".

"En Argentina, el sector de hidrocarburos tiene muchísimo tiempo y jugadores nacionales. En minería, tenemos inversiones extranjeras con otras maneras de manejarse, que prefieren proveedores y mano de obra extranjera, y por eso es importante defender a los proveedores locales”, afirmó la ingeniera industrial salteña.

Por ese motivo, la ex funcionaria consideró que el RIGI "puede ser un punto de inflexión del desarrollo minero" del país. “No hay minería sustentable sin desarrollo de proveedores locales, tiene que ser parte de la sustentabilidad del proyecto y el proyecto inicial ha dejado en desventaja importante a los proveedores”, indicó de acuerdo a lo publicado por Ámbito.

Por último, Royón minimizó la posibilidad de que el Senado eleve el tope de las regalías mineras del 3% al 5% como pretende el dictamen del oficialismo que se discute en el Congreso, a pedido del senador santacruceño José María Carambia. “En lo personal no es un tema que me preocupe, se debe rediscutir las regalías para ir a un proceso mas progresivo, donde las regalías son un porcentaje sobre el margen”, remarcó.