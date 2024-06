Sistema previsional: "La solución es tener un Congreso decente"

Ayer se llevó a cabo el debate de la Ley Bases en el Senado y uno de los capítulos afectados fue el que trata lo previsional. Allí se derogaba la moratoria, sin embargo seguirá vigente hasta que se termine el años que viene.

Por tal motivo, la Dra. Julia Toyos, abogada especializada en derecho previsional, conversó con InfromateSalta y dijo que "es complejo porque otorga seguridad jurídica en cumplimiento del beneficio en la fecha que tiene que ser", pero por otro lado, agregó que "es todo un tema con respecto al aumento de beneficiarios por vía de moratoria cuando se pretende hacer una distinción a ese beneficio entre contributivos y no contributivos".

Sin embargo, consideró que es una transición que tiene que darse de a poco "porque hace 20 años que se otorgan moratorias y estas no son acompañadas de una política de empleo". Además, sentenció que "la solución es tener un congreso decente, donde los debates sean serios y las finanzas te respondan porque no se puede seguir otorgando beneficios porque sí".

Por otra parte, la letrada indicó que el dinero de la moratoria "sale de la plata que no le dan a los jubilados". Esto se suma a que "los trabajadores activos no incrementaron y cada vez hay más trabajo informal que no contribuyen y más jubilados", por lo tanto los jubilados son los más perjudicados.

"En definitiva los que terminan pagando son los jubilados"

"Hoy la relación ronda el 1,2 trabajadores por cada jubilado cuando debería ser entre 4 y 5, y en algunos sistemas hasta 7", detalló la Dra. Toyos. A esto sumó que "para tener un buen sistema previsional es necesario tener más trabajadores que jubilados, es decir, mucha gente en trabajos formales que aporten".

Por último, hizo referencia al POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio): "Hay que distinguir el beneficio que se da por vejez, que se cubre con el POAM, va a seguir vigente es el 80% de la jubilación mínima que cubre a todas las personas mayores de 65 años y no cumplen con los requisitos debido a un beneficio contributivo. Hay que ver cual es la contingencia que se cubre: a la vejez o la merma de trabajo por llegar a la edad jubilatoria".