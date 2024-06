Myriam Hernández regresa a Salta con su gira "Invencible"

La reconocida artista chilena Myriam Hernández comenzará su tour internacional "Invencible" en agosto y llegará a Argentina para deleitar a sus fans. Entre las ciudades incluidas en su itinerario, Salta se destaca con una presentación especial en el Teatro Provincial el 4 de septiembre.

El show "Invencible" incluirá una selección de clásicos y grandes éxitos de su carrera, tales como "El hombre que yo amo", "Huele a Peligro", "Tonto", "Mío", "Te pareces tanto a él", "Peligroso amor", "Mañana", "No te he robado nada", "Ese hombre", "La fuerza del amor", "Se me fue" y "Ay amor". Además, presentará canciones de su reciente álbum "Tauro", como "Nos lo hemos dicho todo" y "Sólo cuídate y adiós".

Las entradas estarán disponibles a través del siguiente link.

Sobre Myriam Hernández

Myriam Hernández es una de las artistas más destacadas de la música latinoamericana, con más de tres décadas de trayectoria en la música romántica. Sus conciertos son aclamados en cada país donde se presenta, y cuenta con numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el Premio de la Presidencia y a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación - Latin Grammy.

La visita de Myriam Hernández a Salta promete ser un evento imperdible para los amantes de la música romántica, brindando una noche llena de emociones y nostalgia.