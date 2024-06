Gran Hermano: el repudiable comentario de Furia hacia las personas con HIV

Juliana Scaglione, más conocida como Furia dentro de la casa de Gran Hermano, se convirtió en la participante más polémica del programa. En los últimos días, con la visita de Marisol - la novia de Martín “El Chino” - deslizó un comentario fuera de lugar y totalmente estigmatizante. Muchos seguidores del programa y hasta el propio conductor Santiago del Moro tuvieron que salir a dar explicaciones.

Todo ocurrió cuando Furia estaba en la cocina y apuntó contra Marisol: "Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferma", expresó.

Más tarde, en una charla con Emma VIch, Juliana siguió manifestándose contra Marisol y, en un momento de enojo, lanzó un comentario en relación a las personas que viven con HIV.

"Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta. Sé que no podías hablarme, pero me di cuenta sola porque básicamente me di cuenta cómo te trataba". A mí no me podía ni ver... ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca?. Básicamente conectó con toda la casa y conmigo no. ¿yo qué tengo? ¿Tengo HIV, tengo olor a mierda, qué onda?", completó.

Por último, Furia arremetió contra Martín. "Es una vergüenza. No es por egocéntrica. Boluda, yo trato re bien a Martín.... tomemos unos mates. Eso que pasó, me hizo ver cómo es Martín hoy en día", remató.

Repercusiones: el repudio de Analía Franchín y Fundación Huésped

Luego de estas desaforunos dichos, Furia quedó nuevaente expuesta. Desde el programa “A la Barbarossa” (Telefe) Analía Franchín contó que su hermana tiene HIV y repudió los dichos de Juliana. "Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”, comenzó diciendo la conductora.

“A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, aseguró la panelista quien se mostró indignada con Furia: Su discurso “atrasa”, dijo y agregó "entiendo que en los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia diga ahora ‘¿qué tengo? ¿VIH?’. No”.

“Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”

Y concluyó: “Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo”, remarcó sacando el foco en ella sino apuntando a sus dichos: “Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, como si fuera un agravio”, cerró la comunicadora.

Además de la panelista de Telefe, desde la cuenta oficial de X de la Fundación Huésped publicaron un hilo refiriéndose al tema. ”Ey, nos estuvieron pidiendo que tiremos data sobre #VIH. Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización. Acá te dejamos algunos datos claves para tener en cuenta”, comenzaron diciendo a raíz de los dichos de Furia dentro del reality.

Ey, nos estuvieron pidiendo que tiremos data sobre #VIH. Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización.



Acá te dejamos algunos datos claves para tener en cuenta 👇: — Fundación Huésped (@FundHuesped) June 13, 2024

Finalmnte quien habló y defendió a Furia fue el condctor de Gran Hermano, Santiago del Moro. “Yo creo que más allá de las barbaridades que puede decir cualquier participante, no solamente ella, hay un montón de cosas cancelables que se han dicho, cosas poco felices. Pero me parece que ellos están viviendo ahí hace siete meses”, comentó.

"Cualquiera de nosotros en todo ese tiempo puede decir cosas viviendo. De hecho, creo que mucha gente las dice. Y sí, está mal. Las dijo y seguramente el día que salga va a pedir perdón, pero no creo que ella piense eso”, remarcó.