Sobre los Libertarios que se fueron: "Es una payasada, sobre todo Zapata y la 'tiktokera' Emilia Orozco"

En un nuevo Natalicio del General Martín Miguel de Güemes Salta conmemoró a su héroe gaucho y en este marco llegó a nuestra provincia la Vicepresidente, Victoria Eugenia Villarruel, la cual estuvo presente durante toda la ceremonia e incluso desfiló.

Pero en este marco los que no pasaron desapercibidos fueron algunos legisladores nacionales libertarios salteños que dieron la nota retirándose del Acto. Ante este hecho Martín Del Frari, Concejal, quien dialogó con la periodista Marcela Pérez, mostró su indignación ante la actitud de los representantes por Salta y los catalogó de "Payasos".

"Una payasada, la verdad que fue una payasada, yo creo que algunos diputados nacionales o algunos miembros de la Libertad Avanza se quieren mostrar disruptivos como Milei y nos les sale. La verdad que lo que hicieron en medio del acto fue una payasada, sobre todo Zapata y la diputada tiktokera, Emilia Orozco, que en medio del Acto gritaban cosas".

El edil, aseguró que en el momento en que se lee el Pacto de Güemes hubo un episodio donde al remarcar la falta de fondos de Nación a Provincia "el gobernador se puso del lado de los salteños le reclamó delante de miles de personas que estaban allí al gobierno nacional por la falta de obra y la falta de subsidio al transporte y la falta de subsidios en los servicios, esto fue contundente y en ese momento sí se escucharon, algunas cosas. Caros Zapata es un payaso, un diputado Nacional payaso del cual no me sorprende nada y la diputada Orozco que pasa más tiempo en Tik Tok que haciendo su trabajo, en ese momento se levantaron y se fueron, en algún momento creyeron que la Vicepresidente los iba a acompañar pero no ocurrió y fue la última en retirarse, hasta que terminó el Desfile que duró 4 horas. Los dejó solo a los diputados Nacionales y quedaron en una situación ridícula".

Del Frari opinó respecto a Villarruel y su postura: "Creo que fue muy clara la posición de la Vicepresidenta de apoyo con el Gobernador y me parece que el Gobernador tuvo una posición muy fuerte y muy valiente de decirle al gobierno nacional lo que el cree está mal".