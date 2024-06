Orozco, Zapata y Moreno se retiraron antes de la lectura del Pacto de Güemes

Los diputados libertarios por Salta, que fueron invitados por la Gobernación a participar de los actos de Güemes, se retiraron del lugar antes de la firma del Pacto de Güemes.

Este documento promovido por el Gobernador y con la participación y aceptación de todo el arco político, social, gremial y productivo de Salta, analiza la actual situación de la Argentina propone, entre otras cosas, la reactivación de la obra pública en el Norte y reivindica el federalismo.

Ante la lectura del texto, los representantes provinciales de Milei en la Cámara de Diputados dejaron el lugar. Entre ellos, fueron Emilia Orozco (Salta); Carlos Zapata (Salta); Julio Moreno (Salta). No obstante la vicepresidente Villarruel si participó.

Los diputados de LLA nos vimos forzados a retirarnos del acto en honor al Gral. Güemes ante la actitud irreverente del gobierno de Salta y gobernadores aliados, quienes hicieron uso político del acto adjudicando los males de la política tradicional al gobierno de @JMilei pic.twitter.com/lU9pTkdIjH — Maria Emilia Orozco💛 (@MariaEmiliaOro) June 17, 2024

Fuentes consultadas por la agencia de noticias NA en el equipo de Villarruel le quitaron dramatismo a la acción y aclararon que la vice se quedó porque era un "homenaje a Güemes, al pueblo salteño y porque la institucionalidad excede a su persona".

"Fue en representación del Senado y como vice de los argentinos. El contenido del Pacto de Güemes es público y son pedidos y visiones históricas de Salta y del Norte", agregaron.

Lo que propone

"Escogimos para la firma del presente la fecha del 17de junio que no es una fecha más en el calendario de la historia argentina, sino el día en que todo el país recuerda el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Un salteño que entregó en cuerpo y alma la tarea de construir una nación libre justa y equilibrada", indica el Pacto. Detalla el documento que "las obras, como escuelas y rutas, acercan a la provincia al progreso".

Solicita también a la Nación que se revierta la situación, en las condiciones y plazos que sean posibles. "No lo hacemos en nombre de partidos o sectores políticos, lo hacemos por Salta y por el país", finalizó. El Pacto también contiene una propuesta sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y un proyecto referido al Corredor Bioceánico, clave para unir a las provincias del Norte Grande con los puertos.

Tras recibir Villarruel el documento y en un breve contacto con la prensa, sostuvo: "Estoy muy contenta de estar acompañando. He venido muchas veces y antes de ser funcionaria, pero hoy es una fiesta importante y no quise dejar de estar. Voy a recibir y trasladar el Pacto al Gobierno nacional". Evitó responder preguntas sobre la aprobación de la Ley Bases y la situación del Ministerio de Capital Humano de la Nación. "No es un día de política, sino para rescatar las tradiciones y valores de la Argentina", sostuvo.

A continuación, un fragmento del Pacto de Güemes:

"Ante la grave situación por la que atraviesan el País y la Provincia de Salta debido a la aplicación de políticas erradas y desaciertos de distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años que llevaron a un aumento de los niveles de pobreza, la caída de la inversión y el crecimiento económico en el norte del país; los abajo firmantes, representantes de distintas instituciones sociales, económicas y políticas de la Provincia, como también del Estado Provincial, respetando la autonomía de cada una de ellas, así como también la diversidad de sus pensamientos, queremos manifestar nuestras coincidencias en relación a la necesidad de inversiones en infraestructura financiadas por el Estado nacional. Es por este motivo que declaramos:

Que razones de profunda raigambre histórica vinculan a los habitantes de esta tierra con el federalismo y el desarrollo en paz.

Que por este motivo hemos escogido para la firma del presente la fecha del 17 de junio, que no es una fecha más en el calendario de la historia argentina, sino el día en el que todo el país recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, un salteño que se entregó en cuerpo y alma a la tarea de construir una Nación libre, justa y equilibrada.

Que esta generación de salteños no puede mostrarse indiferente frente a estos desafíos que hoy enfrentamos y debe escuchar con atención el clamor de nuestros conciudadanos para que nos pongamos de acuerdo en la búsqueda de soluciones a los problemas que a todos nos afligen.

Que las obras prioritarias detalladas de caminos, Infraestructuras productivas o escuelas nos acercan al progreso como el corredor bioceánico que tiene un lugar sobresaliente en el plan estratégico provincial.

Que quienes aquí adherimos, no lo hacemos en nombre de ningún partido o sector político. Lo hacemos por Salta y por el País".