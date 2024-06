Más críticas a los diputados Libertarios: "El poncho no se mancha"

La actitud de los legisladores libertarios durante el acto el General Güemes, sigue dando que hablar y otros legisladores provinciales y nacionales, así como municipales y dirigentes políticos dieron su opinión.

Una de los que criticaron la decisión de los libertarios fue Pamela Calletti, Diputada Nacional a través de la CNN Salta-94.7 y se mostró indignada "Fue una vergüenza, una falta de respeto al pueblo de Salta, a las agrupaciones tradicionalistas. Estaban saludando a Güemes. Encima después mentir, decir que el Gobernador utilizaba con fines políticos".

Destacó el hecho de que la Vicepresidente no haya acompañado esta actitud "Muy diferente a la situación de los diputados, la Vicepresidente de la Nación en Ejercicio del Ejecutivo Nacional se quedó, lo recibió y agradeció y entendió que es un pedido del pueblo de Salta, genérico, sin signo político".

La legisladora continuó "La verdad que utilizar cuestiones como Güemes o que hacen al ADN argentino, con fines políticos, solamente para tener una nota en un diario, es realmente repudiable. me dio bronca, impotencia y lastima. No aprendimos nada, esta tan mal la Argentina y siguen estas cosas por un ratito más en las redes. esperemos que en algún momento tengan la madurez para entender que hay cosas que no corresponden. El poncho no se mancha".

Calletti agregó "Hay mucho egoísmo y se lo ve en estos diputados, hay cosas inentendibles, por ejemplo como pueden votar contra los jubilados, cómo pueden votar contra la Industria tabacalera cuando salta es una provincia tabacalera y que nuestros productores la están pasando mal, cuando hay un impuesto que lo van a pagar".

Recalcó por La mañana de la CNN Salta, "Somos pueblos diputados del pueblo de la provincia de Salta, no podemos estar con la pertenencia partidaria, el cantito, el videito de Instagram no puede estar por encima del mandato constitucional, no están a la altura de la circunstancias".

Ley Bases

Consultada por lo que sucederá con La Ley Bases en la Cámara, Pamela Calletti anticipó "Hoy a las 15 habrá reunión con los bloques, yo estaré por zoom y la idea es poder intercambiar posiciones. En principio nosotros tuvimos una manifestación que la sostuvimos en Recinto y no tendríamos inconvenientes en sostener esa misma posición pero no quita que en el contexto podamos analizar algunas reformas. Eso veremos en el curso de hoy y mañana" concluyó.