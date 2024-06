Romano: "De seguir esta situación, más adelante veríamos el cierre de panaderías"

El representante de la Cámara de Panaderos, Daniel Romano, comentó a InformateSalta que las panaderías atraviesan una situación complicada y es que en otras ciudades del país se vio el cierre de locales en grandes cantidades.

"Converso con muchos colegas que están en una situación límite debido a las subas, y se están financiando no pagando algunos impuestos. El problema está en que esto no es redituable", explicó Romano.

En esta línea apuntó: "Vimos en Buenos Aires que cerraron 160, acá de seguir esta situación más adelante veríamos el cierre de panaderías".

Lo cierto es que "la salida hay que preguntarle a Milei para que cambie la economía, estamos viendo que las metalurgias cierran tres semanas, las automotrices no producen y cae el consumo de productos básicos. No sé qué es lo que va a pasar porque no es solamente mi sector", sentenció.