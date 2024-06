José García explicó en el Concejo la causa por promoción de casinos ilegales

El concejal José García quedó involucrado en las denuncias por promoción de casinos online que no cuentan con la autorización correspondiente. En su programa de radio y televisión, promocionaba un casino digital.

En el espacio de manifestaciones del Concejo Deliberante, el concejal, aseguró que las denuncias no son reales: “no existe una denuncia a mi nombre, solamente están denunciando el hecho de una práctica”.

“No pretendo que me defiendan mis compañeros, me voy a defender yo solito” aseguró el edil durante su exposición en donde apuntó el vicepresidente de ENREJA, Adrián Amén, quien contó que se denunció al programa de televisión y radio conducido por el edil como uno de los que promocionan casino online sin autorización.

“Desde mi lugar de artista, de animador, trabajador del mundo del entretenimiento, me voy a defender porque se me coloca en un lugar de burla” expresó el concejal. Seguidamente agregó que “El que tenga ganas de sacarse las dudas, venga y me pregunte, porque no tengo que bancarme que mi familia se fume los titulares en mi contra” expresó.