Bronca e indignación: multitudinaria marcha por Loan y el “susto” que sufrió la madre

La desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez hace nueve días, conmocionó a todo el país. Luego de las últimas novedades en la investigación, vecinos de la localidad correntina de 9 de Julio salieron la noche de este sábado a las calles para pedir justicia.

Durante la movilización, la madre del pequeño, desbordada por la angustia, sufrió una descompensación.

🚨 #AHORA | ENORME MARCHA POR LOAN. En 9 de Julio, Corrientes, el pueblo entero salió a pedir por la aparición de Loan. Todos los recursos del Estado nacional deberían estar ya a disposición para encontrarlo. Es urgente. ¿Y la justicia qué hace? No puede pasar ni un minuto más. pic.twitter.com/W3OQql0LIn — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) June 21, 2024

Cientos de vecinos se congregaron en una emotiva marcha para reclamar por la desaparición y pedir por la aparición con vida de Loan. La manifestación fue motivada por las recientes detenciones de un matrimonio y un comisario y la nueva hipótesis que apunta a un secuestro y entrega del niño a una banda de trata de personas en Paraguay.

La madre de Loan, visiblemente afectada, participó de la convocatoria, pero su estado de salud no se lo permitió continuar.

En medio de una conversación con TN, la periodista Paula Bernini informó sobre su condición: “No estaba para venir a la marcha. Está muy, muy mal”. La madre hizo un esfuerzo notable para unirse a la movilización, pero su estado emocional y físico le impidió mantenerse en pie.

Caso Loan: el rezo de un pueblo por encontrar al niño que lleva nueve días perdido. https://t.co/419A4d7co2 | "Te rogamos que guíes los pasos de Loan de vuelta a su hogar". pic.twitter.com/niJEy43ZTE — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 22, 2024

“Hizo un esfuerzo muy grande, pero la madre no está para venir a esta marcha. No podía venir, realmente se los digo. Hay que tener mucho respeto por esta mujer, pero no debió venir porque no podía estar ni en pie”, expresó Bernini.

Minutos después de estas declaraciones, la madre de Loan fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica