Gimnasia quiere volver a sonreír de visitante frente a Chaco For Ever

Gimnasia y Tiro comienza la segunda vuelta de la Primera Nacional y le tocará visitar a Chaco For Ever por la fecha 20. El Albo buscará sumar de a tres por primera vez fuera de casa y tratar de no perderle pisada a los clasificados a la siguiente fase.

Los de la Vicente López suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, vienen de perder contra Defensores de Belgrano y tras el parate de una semana, renovaron la fe para comenzar con el pie derecho la segunda vuelta. En el debut de la categoría, Gimnasia le ganó 2 - 0 a los chaqueños en el Gigante del Norte.

El Albo presentará algunas variantes con respecto al partido anterior, se estima la presencia de Tomas Attis y la vuelta del delantero Lautaro Gordillo, quienes tienen altas chances de ir desde el arranque en cuenta de Fabricio Rojas. Mientras Adolfo Tallura tendrá su lugar en la defensa en cuenta de Abello.

Gimnasia y Tiro se encuentra décimo con 26 puntos a 4 de la zona de clasificación y espera a la llegada de algunos refuerzos para afrontar esta segunda mitad del torneo.