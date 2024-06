La alarmante duda de Roberto Méndez, abogado del papá de Loan: “¿Fue el primer caso?”

Roberto Méndez, abogado del papá de Loan Danilo Peña, deslizó la posibilidad de que el nene de cinco años no haya sido el primer chico secuestrado en Corrientes. Además, aseguró que en el caso hay más personas involucradas que los seis detenidos.

“Me llamó la atención la mancha de sangre en el asiento del Ford Ka. Si no es de Loan, ¿de quién es? ¿Loan fue el primer caso o hubo otros”, dijo Méndez en diálogo con TN este domingo, mientras se realiza un allanamiento en un departamento de Chaco que pertenece a la hija de la última pareja detenida.

El abogado explicó que primero se deberá confirmar si las manchas de sangre son humanas o de animales, para luego cotejar si el ADN pertenece al nene de cinco años. En ese sentido, remarcó: “Mi duda es si Loan fue el primero o hubo otros”.

En paralelo, adelantó que “van a haber más personas comprometidas dentro de este caso por las formas en las que se está desenvolviendo todo”. Hasta ahora son seis los detenidos por la desaparición de Loan: dos matrimonios, el tío de Loan y el comisario de 9 de julio.

“Para mí son todos sospechosos hasta que vayan descartándolos. El único del que no sospecho hasta ahora es el papá, que pude comprobar que no tuvo manera de avisar que iba con Loan”, dijo Méndez sobre su representado.

Ante la posibilidad de que haya sido la mamá de Loan la que avisó que iban a la casa de Catalina -la abuela del menor-, el abogado explicó: “Ella dice que no avisó ni mandó mensajes. Dicen que Laudelina le avisó que habían llegado los dos, como para que se quede tranquila”.

“Él (José Peña) nunca avisaba que iba a la casa de la mamá porque no tiene teléfono. María (mamá de Loan) y el hermano mayor de Loan son los únicos que tienen teléfono, que están secuestrados”, dijo Méndez, quien aclaró que el papá de Loan no iba a ir a lo de su madre hasta que “el patrón le dijo que no fuera a trabajar”. “Ahí Loan escuchó y le pidió ir”, explicó.

En esa sintonía, remarcó que “el papá no sabía quién iba a estar en la casa de Catalina”. Aunque puso sus reparos: “Quiero presumir que así fue, no tengo forma de probar de que él haya avisado que estaba yendo”.

Méndez dijo que “hay que desentrañar qué rol cumplió cada una de las personas que estaba en el almuerzo, si hubo otros terceros y qué papel desempeñaron” luego de que se descartara la hipótesis de que el niño está perdido y se avanzara en la investigación por trata de personas.



La sospecha sobre el comisario detenido y el intercambio que tuvieron en la comisaría

Roberto Méndez también se refirió a Walter Maciel, el comisario que está detenido por presunto encubrimiento, y contó que le habían advertido que “el comisario ya había tenido problemas”. Sin embargo, dijo que desestimó los comentarios porque “es algo común en este ámbito”.

En paralelo, el abogado de José Peña contó como fueron los cruces que tuvo con Maciel durante la búsqueda del nene de cinco años: “Las veces que hablé con él, yo le aportaba datos y me los negaba. Una de las primeras veces me dijo ´seguro que el nene está perdido´”.

“Nunca he visto que la propia policía detenga a un comisario. Pueden sacarlo de una investigación, pero acá por lo visto hicieron inteligencia o pincharon teléfonos para que Maciel esté preso”, dijo Méndez sobre la investigación contra la cúpula policial. /TN