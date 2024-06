Es profesor de educación física, quedó cuadripléjico y busca trabajo desesperado

Esta es la historia de un gran luchador que no se rinde a pesar de los golpes duros de la vida y necesita que algún corazón solidario vuelva a confiar en él y en su capacidad como profesional en el deporte para así poder tener un trabajo digno.

Esteban Castillo tiene 36 años, es ex-Deportista, profe de Educación Física, Diplomado Neurociencias en el Deporte, Mediación Escolar y pronto a obtener la licenciatura en Entrenamiento, pero la vida le jugó una mala pasada tiempo atrás, cuando se encontraba practicando sobre una cama elástica, de la cual cayó y quedó parapléjico.

"Las cosas no son fáciles ni sencillas pero hay muchas cosas porque luchar. Si uno tiene un sueño. Los médicos me dijeron que no iba volver a caminar, que lo único que iba poder hacer es pestañar, ni si quiera poder hablar".

Recordó su accidente. "Me caí de una cama elástica y se me corrieron dos vértebras c4 y c5 cervical y quedé parapléjico. Me dedicaba a hacer todo tipo de deporte. Trabajaba y estudiaba, de pronto quedé atado a una cama. Ahora estoy por rendir la tesis para ser licenciado en entrenamiento y busco trabajo".

El joven profesional consideró que puede trabajar. "Estoy capacitado, tengo muchas ganas y que le puedo aportar desde el conocimiento, la practica antes del accidente y después del accidente".