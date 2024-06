Ruta 9/34: "Con todos sus problemas, no veo razón para readecuar el costo del peaje"

Desde hace varios días, las noticias estuvieron girando tanto en el lapidario estado de la ruta 9/34, preocupando su destrucción en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, como también el cobro del peaje por esa carretera, estando entre las últimas novedades la suba del cobro del que se encuentra en Cabeza de Buey.

Al respecto de ambas cuestiones el director de Vialidad en Salta, Jorge Macedo, se manifestó en diálogo con Multivisión Federal donde, si bien recordó que esa ruta no es injerencia de provincia, sí dijo no ver razón para que suba el costo del peaje viendo el deterioro y la falta de arreglo de esa arteria vial.

Primeramente señaló que dicho incremento de la tarifa se fijó solo para las rutas nacionales, no habiendo en Salta un sistema de peajes, lo cual no implica que no se mejoren las rutas provinciales lo cual se está haciendo con recursos propios del Gobierno, como ser la ruta 5, en Anta, por ejemplo.

Consultado si se pensó en implementarse este sistema de cobro en la órbita provincial, Macedo dijo que eso no sucedería, que de procederse sería en el acceso a Salta, aunque prosiguen con tratativas con Nación respecto a la jurisdicción de la carretera en cuestión.

Dicho esto apuntó que, en el caso de la 9/34, “con todos los problemas que tiene esa ruta, totalmente deteriorada y con un peligro permanente”, sentenció que “no veo la razón por la cual debe haber una readecuación del costo” viendo que la empresa no hace alguna reparación.