Macri explosivo: "Patricia las va a pagar"

Mauricio Macri lanzó una durísima advertencia contra Patricia Bullrich en una cumbre con la cúpula del PRO que encabezó este miércoles.

La cumbre se hizo un día después de que el PRO definiera sus autoridades en territorio bonaerense y marginara a Bullrich por completo.

"Patricia las va a pagar", dijo Macri frente a los principales dirigentes del PRO. Estaban Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Nacho Torres y el estratega todoterreno Fernando de Andreis. No estuvo invitada Patricia ni su ladero Damián Arabia, vicepresidente del PRO.

El ex presidente no le perdona a Bullrich su juego unipersonal con Javier Milei y sus últimos movimientos que cataloga de falta de códigos. No le perdonan a Bullrich que echara al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, que responde a Ritondo, mediante denuncias ante la Oficina Anticorrupción. "Hay maneras y maneras", dicen en el PRO.

"Que le rece al arcángel", dijo Macri sobre Patricia y luego habló de manera aún más misteriosa: "Que se acuerde del fondo en la campaña", dijo en aparente alusión al financiamiento electoral del año pasado. En el PRO aseguran que Macri acercó muchos financistas como para ahora comportarse con autonomía.

Fuente; La Política Online