Intento de femicidio: "Él era muy celoso, para él las amigas la llevábamos por mal camino"

Noticia que causó conmoción en la sociedad salteña fue una tentativa de femicidio, acontecido en la zona norte de la Capital, con una mujer siendo derivada de urgencia por un golpe fuerte en su cabeza, con su atacante también quedando bajo cuidados médicos por consumir veneno tras cometer su acto salvaje.

Según los primeros datos trascendido, este hecho ocurrió en el barrio Juan Manuel de Rosas donde un sujeto agredió a su pareja, propinándole un golpe en la cabeza con un pico, dejándola gravemente herida. Posteriormente el agresor consumió veneno para ratas. Ambos permanecen en el hospital San Bernardo por estas horas.

Mientras tanto la conmoción está a la orden del día en el barrio donde pasó este intento de femicidio. Mabel, amiga de la damnificada, estuvo hablando con Somos Salta donde relató que esta pareja ya habría pasado por hechos violentos, como también que su relación se había interrumpido pero, cuando se reanudó, las amigas de ella ya no se acercaban por las reacciones agresivas que él habría mostrado.

“Me llamó mi hija y me dice ‘mamá, es tu amiga’; me duele mucho, soy amiga de hace años”, dijo Mabel quien continuó su testimonio: “Siempre le dije ‘Estela, ¿por qué volviste con tu marido? ¡Si él te juraba que te iba a matar, a hacerte daño!’".

“¡Dios quiera que tenga mucha fuerza!”

Según la mujer, la damnificada había mantenido una relación con su agresor, que éste la golpeó cuando ella se fue terminando el vínculo, pero posteriormente se volvieron a juntar. “Ella me dijo ‘me hizo la casa, me hizo todo para que me quede con él’; ¡ay amiga por Dios!”, expresó sollozando.

Del atacante, lo identificó como un hombre de nacionalidad peruana, quien trabajaría como músico callejero tocando en mercados, en establecimientos de comida, pero resaltando que “él era muy celoso, para él las amigas (de la víctima) la llevábamos por mal camino”, rememoró.

Mientras tanto el sitio Fiscales Penales reportó que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investiga el hecho donde esta mujer de 45 años resultó herida de gravedad. Por el hecho se detuvo a su esposo, quien se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro y será imputado cuando sus condiciones de salud se lo permitan.

La mujer se encuentra con pronóstico reservado y se espera la evolución del cuadro crítico que presenta.