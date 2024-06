Ofrecen exenciones tributarias a comerciantes: ¿cuáles y cómo acceder?

Alejandro Levin, subsecretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Salta, dio a conocer las exenciones tributarias con la que contarán los comerciantes que tengan al día el pago de la tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH).

Esta medida, iniciativa del Intendente capitalino, busca acercar una ayuda a los comercios cuyo año se tornó muy difícil: “hemos decidido alivianar la carga tributaria del sector comercial” dijo Levin a Multivisión Federal.

La exención consistirá en el no pago del tributo de publicidad y propaganda, que solo estará disponible para quienes tengan al día el pago del TISSH, siendo estos impuestos los dos principales para el sector.

Para tramitarlo deben llenar un formulario, el cual esta disponible en la página web de la Municipalidad o en la agencia de recaudación ubicada en la 25 de mayo 846. Una vez completado el pedido, se debe presentar por mesa de entrada de la dependencia, gestionándose automáticamente la exención.

El funcionario aclaró que no hay una fecha límite para realizarlo e hizo hincapié en dos beneficios más que tendrán los comercios, ya que no solo contarán con el no pago de publicidad y propaganda, sino también podrán tramitar la exención en la tasa de diversión y espectáculos públicos y la liberación de mesas y sillas.

Salta capital cuenta con 20.000 comercios en condiciones para poder solicitar estos beneficios.

Finalizando, destacó el comportamiento tanto del vecino como del comerciante a la hora de pagar los impuestos: “el vecino cuando encuentra un Municipio que tiende puente en pos del cumplimiento, se acerca y honra sus obligaciones fiscales”.