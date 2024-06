Apuntaron con un arma a un estudiante a la salida del colegio

Ayer alrededor de las 18.30, en las cercanías del Paseo de los Poetas, un adolescente que salía del colegio fue detenido por dos hombres a punta de pistola. Estos hombres le habrían exigido la entrega de su mochila y el teléfono celular.

El hecho se dio a conocer cuando la madre de la víctima detalló lo sucedido en RadioSalta. Johana dijo que "pensé que lo habían apuñalado y lo único que hice fue abrirle la campera para ver si no tenía alguna herida". Además, agregó que "cuando llegó a casa me llamó con la voz entrecortada, sentí mucho temor, no sabía qué hacer".

Por otra parte, afirmó que ya radicó la denuncia correspondiente en la policía pero por el momento no hay ninguna novedad.

Por último, reflexionó pidiendo mayor seguridad a las autoridades, porque "trabajo todo el día si yo dejo de trabajar ellos no comen", dijo la mujer para explicar los motivos por los cuales a veces no puede estar encima de su hijo.