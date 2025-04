Abusó de su hijastra, se fugó y ahora llama para amenazar: "Dice que nos va hacer daño"

Un hecho aberrante por donde se lo mire vive hoy una familia en General Enrique Mosconi luego de que a través de la escuela donde asiste una menor de 14 años descubrieran que esta fue abusada por la ex pareja de su madre.

Hoy, ya denunciado, el sujeto se encuentra prófugo pero vía telefónica amenaza a su ex mujer mientras sus familiares se hacen presente en la vivienda de la víctima con amenazas y hasta agresiones físicas.

"En las amenazas le pide que quite la denuncia, que él no la va molestar y que él se va ir a vivir a otro lado"

La institución educativa comenzó a indagar sobre la conducta de la jovencita, la cual había cambiado radicalmente en los últimos días y fue así que detectaron el abuso, sobre el cual dieron aviso a la madre, quien radicó la denuncia policial inmediatamente.

El hermano de la víctima contó lo que viven hoy por hoy en manos del acusado y su familia "Había sospechas. La llamaron a mi mamá de la escuela. Mi hermanita le dijo que la ex pareja abusó de ella. Convivían. Mi mamá lleva años juntada. Hoy no se puede confiar en nadie".

Agregó "Mi mamá al escuchar esto fue a la policía y hacer la denuncia. Hace 2 días la policía tomó la intervención de pedir captura hacia el acusado, el acusado anda por Mosconi y no se quiere entregar, llama a mi mamá para amenazarla, amenazas que están grabadas para presentar en Fiscalía

Detalló que en las amenazas que reciben del sujeto por teléfono "dice que nos va hacer daño a todos, que quite la denuncia, que él no la va molestar y que él se va ir a vivir a otro lado, pero mi mamá sabe lo mentiroso que es, y mi mamá le dijo que se entregue , que no va quitar denuncia porque esto no tiene perdón de Dios".

Respecto a las agresiones y amenazas de la anterior familia del acusado contó que se hizo presente la hija "gritó y le dijo cosas a mi madre, que ¿quién se cree para tratarlo de esa manera? Pero ya las pruebas están afirmativas. También se acercaron la ex mujer de él y le empezó a pegar a mi mamá, entre esos mi hermanas. Se armo una gresca y su madre sufre de presión alta y mal de chagas, por lo cual esta muy mal en el hospital"

Por último aseguró que en las llamadas grabadas el prófugo confirma el hecho y como sucedió todo.