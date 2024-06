Burlando consideró que Patricia Bullrich interfiere en la investigación

A 17 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el abogado de la familia, Fernando Burlando, aseguró que hay personas que interfieren la investigación como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. “Es preocupante” expresó.

“Lo de hoy tiene 2 capítulos, uno es lo que ocurrió, la búsqueda y la presencia de la ministra. Si vos me preguntás a mí, esto es alentador, hace bien, los motiva. Y el otro capítulo es la Justicia de Corrientes que quiere interferir con la Justicia Federal, con un sinnúmero de funcionarios que hablan gratuitamente cualquier cosa”, indicó el letrado a Adrián Salonia en C5N.

Consideró que las personas como Bullrich “solo obstruyen la investigación, violan el secreto de sumario y acá es como si nada. Es preocupante la investigación y esto no hace más que provocarnos más fuerza para que aparezca Loan sano y salvo”.

A esto agregó que “la directora del proceso es la jueza, quien está llevando a cabo la investigación es el fiscal y las interferencias no hacen más que perjudicar a la investigación. La información que brinda la ministra es llamativa, pero sí motiva a toda la gente que está trabajando, a mí me sirve”.

Por su parte, respecto a volver al punto cero manifestó que “había que hacerlo, que había que arrancar de menor a mayor, es el principio. Había que hacerlo porque no se tenía idea de cómo se había trabajado. Puntualmente este es un puntapié inicial, hoy recibió la familia ayuda y colaboración porque lo pedimos y se reforzó la idea de contención económica”.

En cuanto a la declaración de Laudelina, informó que están pidiendo que declare nuevamente. “Pedimos que se la cite, no sabemos dónde está. En el barrio no está Laudelina. En un relato irrisorio, que no goza de seriedad. Lo han analizado ese relato por eso quiero que lo diga en la Justicia federal porque si declara lo mismo, no creo que se vaya, así como entró a esa dependencia. Para mí queda detenida, es un papelón”.

Sumó que “hay que esperar un poco más, entiendo que la investigación fue muy mala y esto fortalece la postura de los delincuentes, cuando hay incongruencias, idas y vueltas y la investigación se estanca con la nada misma, tienen responsabilidad los que investigaron”.

Por último, indicó que está “convencido que la trata es algo que desde el principio estaba presente y en la red, si bien es una red precaria de trata, no quita que existe, que están y que hay otra forma para detener, sospechosa e involucrada”.