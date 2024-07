Agresiones a médicos del interior: “No hay derecho que uno esté laburando y te quieran acuchillar”

Durante la inauguración del centro de diálisis en Tartagal, tomó mayor visibilidad una problemática que afecta a los médicos y que influye fuertemente en su deserción en el interior, que es la agresión que sufren en el día a día por los pacientes.

Esto fue recalcado por el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, quien aseveró ser uno de los primeros en denunciar estos hechos, llamando a los sindicatos a trabajar en equipo para poder erradicarlos.

Comentó en FM Aries las situaciones más preocupantes que tuvieron que vivir algunos profesionales, desde la llegada de personas alcoholizadas o fuera de sus cabales que atentan contra las instalaciones, el ahorcamiento de una médica, el secuestro de un médico en Santa Victoria a quien no dejaban salir del hospital, hasta la persecución con un machete que tuvo que sufrir uno de los médicos.

“Tuve que ir a enfrentar a varios caciques que querían pegarle a los médicos”

Todo problema de salud es importante para cada individuo y cada uno le da la importancia que le merece, lo cual es comprensible, aclaró el ministro, pero esta situación no puede derivar en una agresión desde un insulto a atentar físicamente contra un médico, los cuales se manifestaron “cansados” de estas situaciones llegando a querer renunciar de su trabajo: “porque demoraban o no los atendían como ellos querían comenzaron a agredir a los médicos y me están renunciando, ustedes se quejan que no tenemos médicos, los estamos consiguiendo pero cada vez que llegan a la comunidad los comienzan a agredir”.

“Tenemos agresiones no solo a médicos, también a enfermeros, fisioterapeutas, agresiones que son constantes”.

Hizo hincapié que el profesional de la salud es un trabajador como todos: “no hay derecho que uno esté laburando y te quieran acuchillar”.

Se encuentran en conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, para programar medidas que lleven mayor seguridad a los hospitales, entre las cuales estaría la instalación de cámaras de seguridad.

El terror ante un atentado en su contra en los distintos parajes, impedía que los profesionales realicen sus recorridos: “después me salía la denuncia que el chico está desnutrido ¿Cómo podemos llegar a atender si tenemos esta situación, si no nos dejan atenderlo, si no nos dejan que los ayudemos?” sentenció el funcionario.