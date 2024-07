Autotest de VIH: A las farmacias de Salta llegará en unas semanas

Esta semana se fio a conocer que comenzará a circular por las farmacias una autoevaluación de VIH que consiste en un pinchazo en el dedo, como el de la glucosa, según confirmó Laura Caporaletti, jefa de Enfermedades Transmisibles.

"La verdad que esto era esperable hace unos años, la validez del autotest tiene la misma validez que los test rápidos que nosotros realizamos", relató la especialista a Profesional. Además, aclaró que en caso de dar positivo deben acudir a un equipo de salud para realizarse estudios.

Por otra parte, Francisco Pulo, farmacéutico, dijo a InformateSalta que no cree que haya mucho consumo del autotest. "En Salta, son muy reticentes a retirar la medicación de VIH, son muy íntimos con el tema", indicó.

"Todavía no lo tenemos en la farmacia y no sabemos mucho tampoco, pero a medida que salga información podremos saber si funcionará o no", mencionó Pulo que comentó que su llegada podría darse en algunas semanas. "La demanda la veremos a medida que empiece a circular", cerró.

Por último, Caporaletti dijo que el objetivo es que más personas se hagan el test para que puedan saber y poder recurrir a un médico. "Ninguna prueba de VIH ni siquiera la de laboratorio puede confirmar la enfermedad con una sola prueba, se debe hacer otro estudio confirmatorio", cerró la doctora.