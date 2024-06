Vacunas contra el Dengue: En las farmacias hay disponibilidad, cada dosis cuesta $83.600

Luego que el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, comentara que el panorama con respecto a las vacunas para prevenir el virus trasmitido por el aedes aegypti se encuentra con un stock muy limitado debido a que Nación no ha logrado comprar las dosis a la empresa que las fabrica, CNNSalta-94.7 dialogó con la presidenta de la Cámara de Farmacías, Susana Carrasco quien comentó que en farmacias privadas se pueden conseguir.

"No tenemos problemas de abastecimiento si quizás si no hay stock al momento se las solicita al momento por el costo y el vencimiento que tienen. No se nos ha indicado ningún faltante", explicó.

En la misma línea continuó explicando que "debido al costo a veces no hay un gran stock, por lo general se las trae por encargo. Me imagino que el ministro se refiere a las vacunas que vienen para los agentes sanitarios".

Respecto a la demanda, Carrasco sostuvo que es solicitada "muy poco, algún paciente por ahí tiene la previsión de colocarse la vacuna, aunque están más abocados en las vacunas contra la gripe y neumonía. Desde que salieron el abastecimiento es prácticamente normal, los pedidos son por encargo".

Se debe considerar que cada dosis cuesta alrededor de $83.600.