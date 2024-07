¡Atentos! Cardiólogos cancelarán turnos para colocación de stents en agosto

Cardiólogos pertenecientes al Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, dispusieron un estado de alerta, por el cual cancelarán turnos programados el 13 y 14 de agosto para colocación de stents y prácticas de angioplastias.

Esta medida tiene su razón en los honorarios prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial del costo de insumos.

Por esta razón consultamos desde InformateSalta al médico Bernardo Biella, quien explicó la importancia de la colocación de stent y la realidad que atraviesa el sector de cardiología intervencionista.

Esta especialidad de cardiología inicia con el estudio de las arterias que llevan sangre al corazón, si las mismas están tapadas se procede a una angioplastia con colocación de un stent, la cual permite romper con la capa que impide la circulación de sangre salvando la vida del paciente, ya que el infarto agudo de miocardio, es la primera causa de muerte en el mundo, siendo la angioplastia el tratamiento N°1 para darle combate.

“El problema es que, desde la última elección hasta la fecha, los implementos de cardiología intervencionista han aumentado un 500%” dijo Biella, además agregó que los especialistas desde marzo están solicitando una actualización de valores, sumando a que los incrementos que otorgan las obras sociales desde noviembre del 2023 hasta la fecha no llegan a un 70%.

“Hay un desfasaje entre lo que es el material de contraste, los catéteres, stent y lo que las obras sociales están pagando por estos procedimientos”.

Si bien tomaron la medida de suspender los turnos programados del 13 y 14 de agosto, todavía continúan atendiendo a los pacientes, acudiendo a las urgencias en esas dos jornadas.

Pero la alerta continúa, ya que peligra la disponibilidad de insumos, los cuales se encarecen obstaculizando su obtención: “con lo que me pagan por uno no me alcanza, cada cinco estudios recién puedo comprar para un paciente más”.

“Están gastando el equipo de cateterismo, stent y no están pudiendo volver a comprar porque los costos no dan” finalizó.

Desde el sector esperan llegar a un acuerdo con obras sociales, sindicales, provinciales y municipales, como también con los estados provincial y nacional para continuar con la atención.