Aseguran que volvió a llorar una Virgen de Metán

A más de un año de que la imagen de la Virgen de la Rosa Mística conmoviera a todos por lágrimas que parecen de sangre, el hecho sucedió nuevamente.

“Esta mañana me levanté y prendí una vela. Estaba rezando y pidiéndole a la virgencita por Loan y otra nena porque están desaparecidos y eso me pone mal, igual que a todos. Hoy a las 13.15 entré al oratorio y el rostro estaba nuevamente cubierto con las manchas”, dijo Rosana Mendoza propietaria de la imagen.

En este sentido de acuerdo a ElTribuno continuó diciendo: "Esto me llamó mucho la atención y me sigue sorprendiendo porque desde hace más de un año que nuestra madre no derramaba lágrimas. Su cara estaba casi limpia porque eso se seca y se cae. Es un milagro, aunque la Iglesia no lo reconozca, la Virgen nos está dando un mensaje".

Se trata de una pequeña imagen de Rosa Mística, a la que le atribuyen milagros, que pertenece a la familia Frías-Mendoza, que reside en la calle San Lorenzo (este) 522 de Metán, donde se construyó un oratorio.

Es un gran misterio que comenzó el 5 de abril de 2017, a las 8.15 de la mañana, cuando la imagen derramó lágrimas por primera vez. La Iglesia de Salta sigue sin expresarse sobre los extraños sucesos que continúan conmocionando a los vecinos de San José de Metán. Además a esa virgencita le atribuyen varios milagros.

La imagen es de yeso, de unos cincuenta centímetros de altura, de la que brota un líquido de la zona de sus ojos que le tiñe todo el rostro de rojo. En otras oportunidades arrojó lágrimas cristalinas.