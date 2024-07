¿Estafas en el fútbol profesional? Denunciaron a San Lorenzo por un supuesto engaño

El fútbol argentino atraviesa uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos tras conocerse la denuncia que realizó Independiente Rivadavia al presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti por el delito de estafa a partir de una serie de irregularidades en la transferencia que habían pactado por el jugador Matías Reali.

El caso tuvo su primer capítulo formal el pasado domingo 28 de junio cuando desde Boedo anunciaron de manera oficial el arribo del futbolista: “¡Matías Reali ya es del Ciclón! San Lorenzo acordó con Independiente Rivadavia la compra del 100 % del pase en 1.800.000 dólares. El delantero firmó su contrato hasta diciembre de 2027 junto al presidente Marcelo Moretti y al encargado del fútbol profesional Néstor Ortigoza. Después se puso la camiseta más linda de todas. ¡Bienvenido a Boedo, Mati!”, escribieron en redes sociales con la foto de la firma.

Este martes 3 de julio, en diálogo con el programa Pastor 910 que se emite por Radio La Red, Vila planteó los problemas que habían tenido con la directiva del Ciclón tras cerrar la transferencia: “El pase ya se cayó, porque la operación fue el jueves o viernes de la semana pasada donde San Lorenzo tenía que pagar una parte al contado y una parte por una transferencia. El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia. De hecho no estaba. Tampoco estuvo el martes”.

En este sentido agregó: “Hoy (miércoles) fue el vicepresidente, se hizo presente en el banco personalmente, habló con el gerente y le dijo que la transferencia no solamente no estaba acreditada, sino que la cuenta desde la que se había hecho esa presunta transferencia era una cuenta inexistente. Entonces procedimos, primero, a rescindir el contrato porque así lo establecía el convenio que habíamos firmado. Rescindirle el contrato a San Lorenzo, notificarle al jugador que tenía que hacerse presente mañana en Córdoba en la pretemporada de Independiente, notificamos a AFA también que el contrato estaba rescindido y formulamos la correspondiente denuncia, porque fuimos estafados en nuestra buena fe”.

La máxima autoridad del club de Mendoza aclaró que “no hay nada que hablar” tras lo sucedido con la entidad de Boedo: “Creo que un club tan grande como lo es San Lorenzo, con la historia que tiene San Lorenzo, no puede faltar a ciertas reglas éticas que tiene el fútbol. No podés siendo presidente de un club, o tu manager deportivo, estar desde diciembre del año pasado llamándolo al jugador, haciéndole la cabeza, prometiéndole. Esas cosas no se hacen en el fútbol. Los tratos se hacen primero con el dirigente, cuando el dirigente te habilita recién hablas con el jugador. Venimos desde noviembre del año pasado, que Independiente ascendió a Primera División, que gente de San Lorenzo lo viene llamando al jugador. Eso influye en el rendimiento y en la cabeza de cualquier persona. A cualquiera lo seduce”.

Vila dejó de lado al delantero de 27 años en esta problemática y aclaró: “Acá pongo por delante, más allá de los intereses que pueda tener Independiente, los intereses del jugador. No es bueno para un jugador de la categoría de Matías Reali sufrir este tipo de manoseos. El jugador no tiene la culpa, el jugador procede de buena fe”.

El detalle es que mientras todo esta controversia crecía, Reali era elegido por Leandro Romagnoli para ser titular en el amistoso que emparejó a San Lorenzo con Progreso de Uruguay este miércoles como parte de la preparación que esa entidad realiza en el país vecino de cara al inicio de la actividad oficial. “Es que esta operación estaba cerrada el día viernes sujeta a una condición, la condición era que se efectivizara la transferencia. Esperamos lunes, martes, miércoles... La transferencia no se efectivizó. Lo grave es que la cuenta es inexistente, ahí te das cuenta que ahí hay algo más que un retraso en el pago. Lo que más me duele, me preocupa y me molesta es la situación en la que pusieron a Matías Reali, no hay derecho de hacerle esto a una persona, ese manoseo. Esta mañana estuvo jugando un partido en Uruguay con la camiseta de San Lorenzo y mañana tiene que presentarse de nuevo en la concentración de Independiente. Es una locura”, planteó Vila.

La denuncia penal, que lleva la firma del presidente de la Lepra mendocina, se realizó contra el mandatario de San Lorenzo Marcelo Moretti y el secretario general Pablo García Lago por “el delito de estafa”. Desde el club de Boedo todavía no se pronunciaron sobre el caso, aunque los posteos presentando a Reali siguen vigentes en sus redes sociales y la última comunicación formal por esa vía fue el anuncio de la derrota contra Progreso (2-0) cerca de las 17 horas de este miércoles, minutos antes de las declaraciones de Vila.

El atacante hizo su carrera inicial en el club Everton de La Plata, aunque su despegue llegó en el Torneo Federal con el Círculo Deportivo de General Alvarado. Antes de la explosión final en Independiente Rivadavia, pasó por Gimanasia de Jujuy en la Primera Nacional B: llegó a la Lepra y brilló para lograr el histórico ascenso a la Liga Profesional. Ya en la máxima categoría acumuló 19 presentaciones y 1 gol con Independiente.

El comunicado de San Lorenzo

Estado de situación de la transferencia de Matías Reali

En el día de la fecha, San Lorenzo nuevamente intentó realizar el segundo pago acordado a Independiente Rivadavia por la ficha del jugador Matías Reali, oportunamente convenida su compra con el club mendocino. Sin embargo, la cuenta indicada por el club vendedor para recibir el dinero no se encontraba operativa por cuestiones ajenas a nuestra institución.

Autoridades del club, en presencia de una escribana pública, intentaron realizar en la sede central del Banco Macro el depósito acordado para la compra del jugador en cuestión. Dicha cuenta fue la indicada en el contrato para realizar el pago de U$S594.500.- y a la cual fue enviada la fallida transferencia inicial.

Debemos destacar la buena fe de nuestra institución en pos de que se concrete la compra que aquí nos ocupa, teniendo presente la total conformidad y disposición de Matías Reali para jugar en San Lorenzo. En concordancia con esto, resaltamos que el primer pago por U$S500.000.- se efectuó en efectivo el viernes pasado a la firma del contrato.

También informamos que se intentó notificar a Independiente de esta situación imprevista y llevar adelante la operación. Sin embargo, no hubo respuesta.

Ante esta situación, la totalidad del dinero ha sido notarialmente puesta a disposición de Independiente Rivadavia, estando San Lorenzo a la espera de que el Club vendedor informe una cuenta bancaria habilitada y/o proceda a re-habilitar la oportunamente informada en el contrato de cesión, a fin de que se pueda concretar la transferencia del monto acordado.