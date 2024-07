Anunciaron créditos personales de hasta $15.000.000 en 60 cuotas para saldar deudas: cómo acceder

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presenta su nueva línea de "Consolidación de deudas", destinada a brindar asistencia a sus clientes en la administración de sus finanzas personales.

A través de estos préstamos personales, se busca facilitar la gestión de las deudas y ofrecer una solución adaptada a las necesidades de cada individuo.

Ofrecen un monto máximo de hasta $15.000.000, a pagar en 60 meses, con una amortización de sistema francés.

LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

Usuarios con deudas en situación regular:Tasa Nominal Anual (TNA): 38.00%Tasa Efectiva Anual (TEA): 45.37%Costo Financiero Total (CFT) TNA: 45.98%Costo Financiero Total (CFT) TEA: 57.02%

Usuarios con deudas en situación irregular:Tasa Nominal Anual (TNA): 41.00%Tasa Efectiva Anual (TEA): 49.65%Costo Financiero Total (CFT) TNA: 49.61%Costo Financiero Total (CFT) TEA: 62.60%

TNA: Tasa de interés simple que se cobra anualmente sobre el monto del préstamo.

TEA: Tasa de interés que toma en cuenta la capitalización de los intereses a lo largo del año.

CFT: Costo total del préstamo, incluyendo capital, intereses e IVA sobre intereses.

CÓMO SE EFECTÚA EL DESEMBOLSO DE LOS PRÉSTAMOS

El desembolso se realiza a través de una transferencia directa a las entidades acreedoras.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS

Ser persona humana que perciba haberes a través del Banco Nación.

Registrar deudas en situación regular (1 o 2) o irregular no judicializada (3 o 4) en el sistema financiero.

No registrar deudas con atrasos en situación 5 o superior en los últimos 12 meses.

La cuota mensual no debe superar el 35% del ingreso neto del solicitante.

Documentación requerida: