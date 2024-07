Mañana será el día más frío de la semana con alerta amarilla por temperaturas bajas

La ola polar que está sufriendo todo el país no cesa. En el Día de la Independencia no dio tregua y durante las primeras horas de la mañana tuvimos -1° siendo la temperatura mínima, mientras la máxima no superó los 11° con el cielo mayormente nublado.

Para mañana miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos el día más frío de la semana con alerta amarilla por temperaturas bajas. La mínima será de 0°, con posibilidades que la sensación térmica sea menor, y la máxima de 7° con el cielo mayormente nublado.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, marcan como alerta amarilla en toda la provincia por temperaturas extremas de frío: "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas" afirman.

A partir del jueves la temperatura tendrá una leve mejoría con 1° de mínima y 11° de máxima, y se extenderá de manera similar durante el fin de semana.