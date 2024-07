Vino de intercambio desde Italia y se enamoró del Albo: conocé la historia de Edgardo

La pasión no conoce de límites y fronteras y más cuando se trata del fútbol. Un claro ejemplo es Edgardo, un joven italiano que se vino al país de intercambio y se volvió fanático de Gimnasia y Tiro.



Entre tantas historias que podemos encontrar en las tribunas, el influencer del "Albo" Bachi Guzmán (@bachiguzman) nos mostró la historia de un joven de Italia que se vino a estudiar al país de intercambio, sus amigos lo llevaron al Gigante del Norte y se enamoró para toda la vida: "Mis amigos me llevaron a la cancha el año pasado y quedé enamorado del Albo" afirmó Edgardo.

También dijo que siguió toda la campaña del ascenso a la Primera Nacional pero que no pudo ir hasta La Rioja para presenciar la final: "No pude viajar, pero fui a la cancha de básquet. Me emocioné y lloramos todos" contó el tano.

Por último resaltó la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol y describió que "ser hincha del Albo es algo inexplicable".