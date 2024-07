Salta en alerta por incendios de pastizales

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se emitió un alerta por el incendio de pastizales. Desde el mes de mayo y de forma temprana inició la temporada de incendios en la provincia.

La temporada de incendios inicia a partir de la primera helada del año, la cual se registró a fines de mayo, y con eso comienzan las alertas. En el Noroeste Argentino, esto suele comenzar poco antes de julio y finalizar acercándose a diciembre, por lo que este año se adelantó.

El inicio del otoño eleva el riesgo de incendios forestales, estableciéndose en la categoría de alto, y se incrementa a la categoría muy alto a partir de las heladas.

Actualmente la Subsecretaría de Defensa Civil emitió un alerta hasta el fin de semana por Peligro de incendio muy alto en Salta. De esta manera se pide a los salteños tomar precauciones para evitar incidentes.

Algunas de las recomendaciones son: delimitar la zona de fuego, utilizando arena, ladrillos, zanjas para impedir o evitar que se propague, vigilar el fuego y controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos, no hacer fuego debajo de los árboles, usar sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano, y no cortar ramas verdes, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas, ya que esto puede ocasionar incendios, apagar el fuego correctamente, entre otras.