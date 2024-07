Eliminación de etiquetado aduanero: ¿cómo afecta a los fabricantes locales?

Luego que el gobierno nacional anunciara la eliminación del control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país, Carolina Gammariello, diseñadora y fabricante de marroquinería de diseño, en diálogo con InformateSalta, expresó que la medida obligará a los proveedores a mantenerse a la vanguardia y traer materiales de calidad.

Como dato positivo, sostuvo que permitirá acceder a materiales antes inaccesibles y habrá mayor variedad en el mercado.

“El hecho de que se libere va a obligar a los proveedores a que estén a la vanguardia y que tengan un diferencial"

En su caso en particular, señaló que la mayoría de los insumos para marroquinería son importados y que incluso los materiales producidos localmente dependen de insumos extranjeros. “Al liberarse, los proveedores van a poder traer más variedad", contó.

Si bien reconoció que habrá más competencia, sostuvo que esto incentivará a los productores locales a diferenciarse y mejorar sus productos. "Obviamente van a entrar productos, pero ahí lo que va a jugar es el diferenciador, tanto en la atención como en el seguimiento, el servicio de post-venta, que son elementos fundamentales", sostuvo.

Gammariello también aclaró que la importación directa de materiales no es sencilla. "No es que uno puede comprar cinco rollitos. Hay que comprar el contenedor, medio contenedor, lo cual no es accesible para todos", explicó.

Por último, resaltó la importancia de mantener una relación cercana con los clientes y ofrecer productos de alta calidad. "Nuestra fiel comunidad seguirá eligiéndonos por el servicio y la calidad que ofrecemos. Siempre estamos innovando y asegurándonos de estar un paso adelante", concluyó.